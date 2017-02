Hennepkwekerij ontdekt na bedreiging met nepwapen op school Were Di Valkenswaard

HEEZE - In het onderzoek naar aanleiding van een bedreiging met een nepvuurwapen op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard stuitte de politie vrijdagavond op een hennepkwekerij in een huis in Heeze.

Een 16-jarige jongen uit Heeze werd eerder op de dag aangehouden nadat hij 's middags met het neppistool voor zich uit een klaslokaal van de Were Di-scholengemeenschap was binnenhelopen. Met dat wapen bedreigde hij iemand.



Ook een 14-jarige jongen werd gearresteerd. Het wapen bleek zijn eigendom te zijn.



Tweehonderd hennepplanten

In het huis in Heeze, waar de professionele hennepkwekerij werd ontdekt, woont de 16-jarige verdachte. In het huis stonden zo'n tweehonderd hennepplanten.



Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. De twee jongens zitten in ieder geval dit weekend nog vast.