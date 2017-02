Carnaval in legosteentjes: weer een schitterend filmpje van Dennis en zoon [VIDEO]

OSS - Hoe lang ze er precies mee bezig zijn geweest, vinden ze lastig te zeggen. Maar dat er flink wat werk in zit, staat wel vast. Ossenaar Dennis Beelen heeft samen met zijn 8-jarige zoontje Jesper een carnavalsoptocht nagemaakt met LEGO. Ze maakten een compleet stadje, praalwagens en toeschouwend publiek met de steentjes.

Dennis heeft een filmpje van de optocht gemaakt en online gezet. Dit doet hij door allemaal foto’s te maken en die achter elkaar te zetten.



“We hebben niet alles in één keer gemaakt, dus ik kan niet precies aangeven hoe lang we ermee bezig zijn geweest”, vertelt de Ossenaar. “Het stadje was het meeste werk. Ik denk dat ieder huis zo’n twee à drie dagen heeft gekost. En dit hebben we over een aantal weekenden verspreid. De wagens en het filmpje, hebben we in een weekendje gedaan.”Het is niet het eerste LEGO-filmpje van Dennis. Zo had hij eerder al een internethit te pakken met zijn oudste zoon Tren. Zij maakten de gouden turnoefening van Epke Zonderland en een winnende race van Ranomi Kromowidjojo op de Olympische Spelen in 2012 na. Ook maakte hij een filmpje over de Bende van Oss . “Tren is inmiddels meer met computerspelletjes bezig dan LEGO. Hij vindt het nog wel leuk en werkt af en toe mee. Maar nu maak ik dus de filmpjes met de jongste”, vertelt Dennis. Hij moet er nog even niet aan denken dat die ook stopt. “Mijn schoonvader van 79 speelt inmiddels ook met LEGO, dus wat dat betreft kunnen we nog wel even door.”