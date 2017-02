Piet Keizer leende zijn beroemde schaar van Willy Schmidt: 'Mooi en effectief'

EINDHOVEN - Voetballiefhebbers die de zaterdag overleden Piet Keizer herinneren, zullen zijn 'schaar' nooit vergeten: de karakteristieke beweging waarmee de oer-Ajacied tegenstanders op het verkeerde been zette.

Keizer zou de uitvinder zijn geweest van deze truc waarmee hij met zijn lichaam een beweging naar rechts maakte om zijn opponent vervolgens na een overstapje op links te passeren. Maar zijn handelsmerk kende zijn oorsprong in… Eindhoven. Bij Willy Schmidt.



Overgenomen

Keizer zelf heeft er nooit moeilijk over gedaan. De vermaarde linkerspits van het 'gouden Ajax' zegt in het boek dat verscheen bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van zijn club in 2000 onder meer: “Er is eigenlijk maar één speler van wie ik duidelijk iets overgenomen heb: Willy Schmidt. Die speelde toen linksbuiten in het eerste en had een prachtige schaarbeweging.“



Schmidt is nu negentig jaar oud. Hij voetbalde bij FC Eindhoven én daarna voor Ajax. Met beide clubs werd hij landskampioen. De voormalig inwoner van Breugel is er trots op dat Keizer zich zo over hem uit liet. In een interview met De Ajacied, het blad van de gelijknamige supportersvereniging van Ajax, zei hij jaren geleden: “Inderdaad leuk en complimenteus zulke opmerkingen. Vooral ook, omdat Piet niet, zoals vele andere voetballers, de eer voor zichzelf opstrijkt.”



‘Uitgeprobeerd op de training bij FC Eindhoven’

“Ik heb die beweging bij Eindhoven, op de training, uitgevonden. Anderen heb ik de schaar ook proberen aan te leren. Dat viel echter niet mee, want je moet hem wel op snelheid kunnen toepassen, terwijl je de bal controleert.”



“Daarbij kijk je je tegenstander aan, doe je alsof je een bepaalde stap wil zetten en maak je dan met je andere been de beweging om hem te verrassen. Vervolgens speel je de bal erlangs en ga je erachteraan. Een enkele keer liep het voor mij verkeerd af toen een tegenstander me bijna letterlijk de grond in boorde.”



Gouden voorzet

Piet Keizer liet zich hierdoor niet afschrikken. Hij paste de schaar meer dan eens toe en vrijwel altijd trapte zijn opponent erin, waarna een zoveelste gouden voorzet volgde. Met dank aan zijn voorbeeld, aan oud-Eindhoven-speler en voormalig clubgenoot Schmidt.



Keizer noemde de beweging van Schmidt in ‘Ajax 1900-2000’ fantastisch. "Hij ging er gewoon langs en de back stond dan als aan de grond genageld. Ik vond het zo’n mooie en effectieve beweging dat ik die heb overgenomen.”