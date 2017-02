Bizarre overval in Geldrop, dader blijft nog even hangen om wat drinken

GELDROP - Een man heeft zaterdagmiddag op een wel heel aparte manier een AVIA-tankstation in Geldrop overvallen. Hij kwam binnen, pakte geld uit de kassa en bleef vervolgens in de tankshop rondhangen om nog wat te drinken.

Een politiewoordvoerder spreekt van een 'heel bijzondere overval'. Volgens hem kwam de man binnen bij het tankstation aan de Laan der vier Heemskinderen, zei hij dat hij een overval pleegde en deed hij toen een greep uit de kassa. Vervolgens besloot hij dus om nog even wat te blijven drinken.



"Hij pakte een drankje uit de shop en stond dat rustig op te drinken", aldus de politiewoordvoerder. Een medewerkster van het tankstation belde de politie. Toen de agenten aankwamen, liep de man naar buiten. Ze hebben hem aangehouden.Een van de agenten trok zijn wapen bij de aanhouding, omdat het niet duidelijk was of de overvaller wel of niet gewapend was. De man bleek uiteindelijk geen wapen bij zich te hebben.Hoeveel geld de man uit de kassa heeft gestolen, is niet duidelijk. De politie heeft het in beslag genomen voor onderzoek. "En dat zal daarna uiteraard weer bij het tankstation terechtkomen", aldus de politiewoordvoerder.