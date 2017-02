Broers bouwen een carnavalswagen en rijden mee in vier optochten: 'Mensen verklaren ons voor gek'

DINTELOORD - Een beetje carnavalswagen daar ben je met veel mensen lang mee bezig. De broers Fred en Jurgen de Geus uit Dinteloord doen het met zijn tweeën. En nee, ze bouwden geen kleintje. Het is een wagen geworden van bijna acht meter hoog en veertien meter lang.

"Als we zeggen dat we een carnavalswagen met zijn tweeën aan het bouwen zijn, verklaren de mensen ons voor gek", zegt Fred. Vol trots laten de broers hun creatie zien. "Hij is bijna klaar", zegt Jurgen. "De lichten voor de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten moeten er nog in."



Grotere loods, dus grotere wagen

De broers zijn in juni begonnen. Avonden brengen ze door in het bouwkot net buiten Dinteloord. Ruzie hebben ze nooit, zeggen ze. "We praten wel eens een hele avond niet met elkaar", zegt Fred. "En dan zitten we in de auto terug en vragen we aan elkaar of alles goed is gegaan tijdens de bouw." "En dan zeg ik: het ging weer super", vult Jurgen aan.



Het is niet de eerste keer dat de broers samen een carnavalswagen hebben gemaakt. "Vorig jaar hadden we een kleinere wagen. Nu hebben we een grotere loods en dan gaan we ook maar een grotere wagen maken", vertelt Fred.Helemaal met zijn tweeën hebben ze het niet gedaan. Een paar poppen zijn gekocht en twee weekenden kwam er een ploegje plakken. "Toch zit er heel veel tijd in. Alle techniek en onderbouw hebben we samen gebouwd", zegt Jurgen.Nu de wagen zo goed als klaar is, zijn de broers zo trots als een pauw. "Het is eigenlijk wel absurd dat we dit met zijn tweeën gedaan hebben", zegt Fred.De wagen van de Dinteloordse broers is te zien in de optocht van Dinteloord, Standdaarbuiten, Halsteren en in Steenbergen.