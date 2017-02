Twee miljoen mensen keken naar Pleun in The Voice... maar niet in Nuenen

Het was stil op straat, want The Voice was op tv.

NUENEN - Twee miljoen mensen zagen vrijdagavond hoe Pleun Bierbooms de finale van The Voice of Holland bereikte. Dus ging onze verslaggever Noël van Hooft zaterdag naar Nuenen om daar te vragen hoe ze vonden dat 'hun' Pleun het had gedaan. Wat blijkt: ze hadden het niet gezien.

Toegegeven: zo lang woont Pleun nog niet in Nuenen. Tot voor kort woonde ze nog in haar geboortedorp Lieshout. Daar zat natuurlijk iedereen vastgekluisterd aan de buis. Maar in Nuenen? "Nee, niet gezien." "The Voice, nee dat kijk ik niet meer." "Ze ziet er wel leuk uit", was de meest inhoudelijke reactie, maar hoe ze vrijdagavond zong? "Niet gezien."



Was er dan helemaal niemand in Nuenen die naar The Voice keek? Natuurlijk wel. Een collega die in Nuenen woont, bezweert dat hij de hele uitzending heeft uitgezeten. Met zijn dochters natuurlijk.



En volgende week is de finale van The Voice. Dan zit natuurlijk wel heel Brabant voor de buis. En ook heel Nuenen.