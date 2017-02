Bond dreigt met acties in tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven

EINDHOVEN - De Bond van Wetsovertreders (BWO) dreigt met acties in onder meer tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. De bond wil voor vrijdag praten met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok. Als dit niet gebeurt, houden patiënten onder meer werk- en zitstakingen.

“Er komen messen, drugs, porno, ook kinderporno, en alcohol binnen. Dat hoort niet in een kliniek te gebeuren”, vertelt Pieter Vleeming. Hij is de voorzitter van BWO. Dit is een organisatie met tweehonderd leden van wie twintig procent vastzit in de gevangenis, twaalf mensen tot tbs veroordeeld zijn en de rest wetsovertreders zijn die buiten de gevangenis leven.



Onrust en vechtpartijen

"Door dit soort dingen neemt de onrust toe. Er ontstaan handeltjes, vechtpartijen en intimidatie. Zo komen ook patiënten die bijvoorbeeld zedendelicten hebben gepleegd of drugs hebben gebruikt weer in aanraking met dingen die niet goed voor hen zijn. Dat is niet goed voor hun behandeling”, aldus Vleeming.



De Bond van Wetsovertreders heeft een zwartboek gemaakt van wat er allemaal misgaat, dat ze aan de minister wil geven. De Inspectie van Veiligheid en Justitie maakte ook een rapport, waaruit blijkt dat er veel moet veranderen bij De Woenselse Poort. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Brabant over intimidatie, drugsgebruik, geweld en het grote aantal zelfmoorden bij De Woenselse Poort.



ZIE OOK: Slechte organisatie, onervaren personeel: inspectie bevestigt problemen bij Woenselse Poort



'Slager keurt eigen vlees'

“Ja, dat rapport is dus de slager die zijn eigen vlees keurt. Daarom hebben wij een eigen zwartboek gemaakt”, zegt Vleeming. “Er gebeurt ook te weinig. Er moet nu echt ingegrepen worden. De patiënten zitten met de ellende. Het zijn bepaalde patiënten die dit doen en anderen hebben daar last van.”



ZIE OOK: Drugsdealers straffen en extra personeel: GGzE gaat misstanden aanpakken na verhalen Omroep Brabant



Als het gesprek met de minister er niet komt, zullen de patiënten hun werk staken en zitacties houden. “Dan blijven ze letterlijk op de grond zitten als ze hun kamer in moeten.” Als die acties geen effect hebben, zijn de patiënten en BWO van plan om de kantoren van het personeel te bezetten.



Acties bij meerdere klinieken

De acties worden niet alleen bij De Woenselse Poort gehouden, maar ook bij andere tbs-klinieken in Nederland. “De patiënten willen eigenlijk nu al tot actie overgaan, maar wij willen de minister de kans geven om nog te reageren”, aldus Vleeming.