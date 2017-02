Verslagenheid groot bij leden van Windsurfclub Beekse Bergen na verwoestende brand

HILVARENBEEK - Ze windsurfen al veertig jaar lang op de grote plas in recreatiepark De Beekse Bergen. De leden van Windsurfclub De Beekse Bergen werden vrijdagnacht opeens uit hun bed gebeld met het nieuws dat hun opslagloods in vlammen opging. Alle surfspullen die de vereniging gebruikte om de sport in Brabant op de kaart te zetten, troffen ze rond middernacht smeulend aan.

“Vannacht kwamen de eerste appjes binnen over een brand bij ons clubgebouw in de buurt”, vertelt Ramon van de Laar, al 27 jaar trouw lid van de club. “Eerst dacht ik dat het om een huisje van de technische dienst ging, maar toen zag ik het met eigen ogen.” De brandweer was net klaar met blussen en de loods en een auto die ernaast geparkeerd stond, waren helemaal uitgebrand.



90.000 euro

De loods was tot de nok toe gevuld met peperdure spullen. “Los van alle planken en zeilen, zowel voor persoonlijk gebruik als voor verhuur, stonden er ook twee trailers om de planken naar andere locaties te brengen. Daarnaast stonden er ook nog twee zeilboten en een reddingsboot die we voor lessen gebruikten”, aldus Ramon. De totale waarde van al deze spullen wordt geschat op zo’n 90.000 euro.



Ramon had nog het geluk dat zijn spullen niet in de loods waren gestald, anderen hebben er een slapeloze nacht aan overgehouden. “Een ouder, gepensioneerd lid was er echt helemaal kapot van. Zijn hele leven is windsurfen en nu wordt zijn hobby hem in één keer afgenomen. En dan heb je ook nog de jongere leden die van een krantenwijkje hun eigen plank kochten en nu ook alles kwijt zijn.”



Optimistisch

De vereniging is verzekerd, maar de persoonlijke schade is niet voor iedereen gedekt. Dat betekent voor sommige leden een verlies van tussen de 1000 en 4000 euro. Toch blijft de 41-jarige windsurfer er optimistisch onder. “We gaan echt alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we 2 april weer open zijn voor het nieuwe seizoen.”