In de rij voor een gratis hamburger: Eindhoven de gekste?

Mensen in de rij voor gratis hamburger. En dit is nog niet eens de hele rij.

EINDHOVEN - Je moet er maar zin in hebben. Op je vrije zaterdag in de rij voor een hamburger. Toch vonden tientallen mensen in Eindhoven het blijkbaar geen probleem. Zij kwamen een gratis exemplaar halen bij Johnny’s Burger Company.

De hamburgerketen opende ruim een week geleden een filiaal in Eindhoven. Daarom werd er zaterdag een speciale openingsactie gehouden. Mensen mochten tussen drie en vijf uur ’s middags een gratis hamburger komen ophalen.



Rij van twintig meter

Als je zin had in zo’n burger moest je wel even geduld hebben. Op de foto is niet de gehele rij te zien. Naar schatting was de rij ongeveer twintig meter lang.