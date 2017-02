Van der Poel ook in Middelkerke niet te stoppen en wint Superprestige

MIDDELKERKE - Ook in de achtste en tevens de laatste etappe van de Superprestige heeft Mathieu van der Poel de beste tijd gehaald. Hij won zaterdagmiddag met twintig seconden verschil van zijn hoofdconcurrent Van Aert. Met zeven zeges uit acht is hij de overduidelijke winnaar van het eindklassement.

Van Aert, de runner-up van zowel de etappe als het eindklassement, hield Van der Poel in het zicht, maar wist hij niet het gat te dichten. Mede dankzij goed werk over de balken van de Brabandse veldrijder, is hij ook vandaag als winnaar uit de bus gekomen.