Den Bosch zoekt een nieuwe burgemeester: 'Een Bosche, mèske of één met veul note op z'n zang?'

DEN BOSCH - De raadsleden van Den Bosch gingen vandaag de Markt op. Niet om te flyeren voor de verkiezingen maar om te kijken waar de nieuwe burgemeester van onze hoofdstad aan moet voldoen. Want Ton Rombouts neemt na ruim 20 jaar afscheid van de stad. Op 11 juli moet de nieuwe naam van de burgemeester bekend zijn.

En de vraag is of het een echte Bossche moet worden, een mèske, of iemand met veul noten op z'n zang? De inwoners van Den Bosch mogen bepalen wat er op de vacature komt te staan.



Inwoners nodig

Een hand vol raadsleden ging gewapend met een enquêteformulier de Markt op. Uit een rijtje stellingen konden de Boschenaren de vijf belangrijkste kiezen. Dat hebben ondertussen al bijna 4.000 mensen gedaan. ''Het selecteren van een burgemeester is geheim'', vertelt D66 raadslid Mike van der Geld. ''Maar in het voorproces kunnen burgers weldegelijk meedenken.'' Van der Geld is voorzitter van de commissie die de profielschet van de nieuwe burgemeester gaat maken. ''Daar hebben we alle inwoners van Den Bosch voor nodig''.



Burgemeester Vught

''Hij moet gezellig zijn en van Oeteldonk houden'', zeggen de dames achter een carnavalskraam. Maar ook betrokkenheid bij de stad en daadkracht wordt als belangrijk gezien. Er zingt ook al een naam rond: Roderick van de Mortel. Van de Mortel is sinds 2007 burgemeester van Vught en was daarvoor vijf jaar lang wethouder in Den Bosch. Zelf zegt hij de profielschets rustig af te wachten.



In april komt die vacature voor burgervader of burgermoeder van Den Bosch online. En dan geeft Rombouts in oktober de ambtsketen aan zijn opvolger.