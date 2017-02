Politie blijft zoeken naar getuigen voor vermissingszaak Maarten Geurts

BREDA - De politie wil alsnog achterhalen wat er met Maarten Geurts uit Breda is gebeurd. Hij verdween in 1990 en was destijds een bekende in het criminele circuit in en rond zijn woonplaats. De politie deed zaterdag op social media een oproep voor getuigen.

Geurts verdween op 28 mei 1990. Hij was toen 26 jaar oud. Hij had een afspraak met iemand op het treinstation in Eindhoven. De politie weet nog altijd niet wie dat was. Na zijn afspraak zou Maarten met twee vrienden naar Breda zijn gereden en op het station daar zijn afgezet. Sindsdien is er niks meer van hem vernomen.



'Maarten is vermoord'

De politie weet niet wat er met de Bredanaar is gebeurd. Zijn moeder, Rietje van Slooten, vertelde in juni 2015 aan Omroep Brabant dat ze denkt dat haar zoon is vermoord. “Maarten heeft altijd een neus gehad voor verkeerde vrienden. Hij is te veel te weten gekomen in het criminele circuit. Dat is hem uiteindelijk fataal geworden”, zei ze toen.



Mensen die tips over de vermissing van Maarten Geurts hebben worden opgeroepen zich alsnog te melden. De politie lost een cold case-zaak vaak op dankzij tips van getuigen. Hun informatie leidt in ruim de helft van de onderzoeken tot een doorbraak. Volgens de politie lopen er in Nederland honderden mensen met informatie over oude zaken rond.