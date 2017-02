Vincent van Gogh is te verkrijgen als ‘action figure’, met afneembaar oor

NUENEN - Ben je bevriend met een echte fan van Vincent van Gogh? Verras hem of haar dan met dit prachtige cadeau: de Van Gogh ‘action figure’! Normaal worden superhelden of Disneyfiguren als speelgoed uitgebracht, maar nu is de Nuenense kunstenaar aan de beurt.

Hij is bewapend met een verfkwastje, een zonnebloem in zijn borstzak en je krijgt er ook nog klein ezeltje bij. De schilder staat bekend om het feit dat hij ooit zijn linkeroor eraf sneed, maar als speelgoedpop zijn zijn beide oren afneembaar.



Wil je zelf zo’n mini-Vincent bemachtigen? Ga dan deze link.