Drie jongens opgepakt voor brandstichting in loods, vermoedelijk door afsteken vuurwerk

TILBURG - Drie jongens (12,13 en 14 jaar) zijn zaterdagmiddag aangehouden bij een brandende loods aan de Jac. van Vollenhovenstraat in Tilburg.

Ze worden verdacht van het veroorzaken van de brand, vermoedelijk door het afsteken van vuurwerk. De politie was naar het bedrijf gegaan na een melding van het afsteken van vuurwerk en glasgerinkel.



Bij de loods trof de politie de drie jongens aan. De jongens hadden vuurwerk op zak. Een van de agenten zag dat er in de loods een brand was ontstaan en waarschuwde de brandweer.



De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de helft van de loods door de brand is verwoest. De jongens zijn naar het politiebureau gebracht en hun ouders zijn ingelicht. De politie doet verder onderzoek.