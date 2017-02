Hoe zit het met de zenuwen bij de finalisten van het Keiebijters Kletstoernooi?

HELMOND - Vanavond is het zo ver; de finale van het Keiebijters Kletstoernooi. De strijd zal losbarsten tussen Dirk Kouwenberg, Andy Marcelissen, Wichard de Benis en Erik Mulder. Wie mag dit jaar de Zilveren Narrenkap mee naar huis nemen? Wij spraken de finalisten om te kijken hoe zij naar de finale toeleven en of de zenuwen nog onder controle zijn.

Erik Mulder

Erik heeft het er vandaag nog druk mee. "Ik moet vandaag ook in Beek en Donk en in Maarheze, mijn geboortedorp, optreden. Daarna ga ik als een speer door naar Helmond." Zenuwachtig is hij niet. "Ik heb mijn prijs al binnen door in de finale te komen. Ik ga er zoveel mogelijk van genieten." Hij heeft geen verwachtingen. "De concurrentie is hoog. Ik denk dat de anderen meer kans maken om te winnen, maar ik ga wel mijn stinkende best doen. God weet wat er allemaal mag gebeuren!" Afgelopen week heeft hij wel wat dingen aangepast. "We hebben nog eens kritisch naar de tekst gekeken en wat kleine dingetjes toegevoegd." Voorbereiden doet hij vooral in de auto. "Ik zit veel in de auto, dus ik oefen mijn buut met een recorder. Daar kan ik teksten mee opnemen en beluisteren." Erik denkt dat Dirk Kouwenberg de meeste kans heeft om te winnen. "Hij heeft de tweede voorronde gewonnen en is boven Andy Marcelissen geëindigd. Dan heb je het echt goed gedaan." Hij verwacht wel dat Andy er helemaal voor zal gaan. "Hij wil natuurlijk zijn Zilveren Narrenkap behouden. Ik denk dat hij alle registers gaat opentrekken om dat te bereiken." Erik doet vandaag vooral lekker zijn ding. "Ik lees en paar keer mijn teksten door en een half uur voor de finale zonder ik me af. Voor de rest is het gewoon een hele normale zaterdag."



Wichard de Benis

Met de zenuwen staat het volgens Wichard goed, al moet hij wel de avond openen. "Ik ga als eerste op en ga meteen proberen om de zaal te pakken." Het was voor hem een complete verrassing dat hij in de finale mocht staan. "Het niveau is zo hoog dit toernooi. Als je tussen de twaalf kandidaten wil zitten dan moet je echt van goeden huize komen." Hij verwacht een mooie avond. "Wellicht neem ik niet de Zilveren Narrenkap mee naar huis, maar ik er ga er wel echt van genieten." De andere finalisten ziet hij niet als concurrenten, ook al blijft het wel een wedstrijd. "Natuurlijk wil iedereen die Zilveren Narrenkap thuis op de schouw hebben staan, maar ik zie de finalisten als collega's. Zo gaan we ook met elkaar om. We hebben respect voor elkaar en hopen dat het goed gaat." Hij denkt dat Dirk Kouwenberg de meeste kans maakt. "Hij is erg goed. Zijn buut is al een paar jaar oud en is daardoor goed gerijpt. Het is een origineel typetje." Speciale voorbereidingen heeft Wichard niet vandaag. "Ik doe mijn pakske aan en ik kruip de ton in."



Dirk Kouwenberg

Alhoewel Dirk de voorronde heeft gewonnen, geeft dat volgens hem totaal geen beeld van de finale. "Het wil absoluut niet zeggen dat je een betere kans hebt. Ik moet gefocust blijven en mijn ding doen. Dat slaat blijkbaar aan bij de jury en bij het publiek." Zijn doel is om een zo goed mogelijk optreden neer te zetten. "Voor mezelf, voor het publiek en voor de jury." Toch is plezier hebben in de ton het allerbelangrijkste. "De Narrenkap is een mooie prijs, maar als eerste wil ik een leuk optreden hebben. Dat ik kan terugkijken op een goede avond." Dirk probeert zich zo min mogelijk voor te bereiden. "Ik probeer zo min mogelijk bezig te zijn met wat er zou kunnen gebeuren. Je hebt het toch niet in de hand." Wel heeft hij nog wat kleine dingen aangepast. "Het publiek kent een aantal grappen al, dus ik heb ongeveer drie grappen toegevoegd en de tekst wat aangescherpt." Wie de meeste kans maakt op de Zilveren Narrenkap vindt Dirk moeilijk om te zeggen. "Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik denk dat niemand dit jaar van te voren kan zeggen wie het meeste kans maakt. Ik vrees ze alledrie." Hij vindt het leuk dat zijn collega's hem als grote kanshebber zien. "Ik maak een goede kans, maar meer ook niet." Of hij nu wint of niet, het is vandaag sowieso al een bijzondere dag voor Dirk. "Ik moet voor de finale eerst nog ergens anders optreden. Daar zal ik optreden voor een eregast, een jongetje van acht jaar oud. Hij is fan en heeft mijn buut nagedaan. Dat ik nu voor hem mag spelen vind ik heel bijzonder."



Andy Marcelissen

Dit is de eerste keer in zes jaar dat Andy anders de finale in gaat. "Ik ben deze keer niet de uitgesproken favoriet. Daardoor ben ik extra gebrand om gas te gaan geven." Toch kan het volgens hem ook een voordeel zijn om niet de grootste favoriet te zijn. "Favoriet zijn legt wel een bepaalde druk op je. Nu is dat anders. Ik hoop daardoor een extra goede prestatie te leveren." Andy heeft er in ieder geval veel zin in en hij staat op zijn favoriete plekje. "Ik mag als derde op. Alle finales ben ik op die plek begonnen." Over zijn optreden heeft hij een goed gevoel. "Deze buut is qua grapdichtheid de beste die ik ooit heb gehad. Daarnaast ben ik in de finale op mijn best. Tijdens de voorrondes probeer ik zuinig te spelen en hou ik bepaalde grappen achterwege voor de finale. Ik bewaar mijn troeven tot op het laatste moment." Andy heeft wel nog wat dingen aangepast. "De grapjes die minder zijn gaan eruit. Hierdoor wordt het nog beter. Daarnaast ben ik nog wat nieuwsberichten aan het uitproberen." Hij heeft geen idee wie er dit jaar bovenuit steekt. "Ik ken twee optredens, maar de andere niet. Qua grapdichtheid weet ik dat ik hoog ga scoren." Wat dit jaar extra spannend maakt is dat Andy kans maakt om de Zilveren Narrenkap te behouden. "Dat is dit jaar wel een extra uitdaging en het zou natuurlijk leuk zijn als ik win. Het is nog nooit iemand gelukt om de Zilveren Narrenkap drie keer achter elkaar te winnen." Extra spanningen heeft hij daardoor niet. "Ik slaap nog lekker en laat het vandaag gewoon op me af komen. Ik sta achter mijn buut en heb er een gerust gevoel over."