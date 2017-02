VOLG HIER LIVE: Vitesse-Willem II, tussenstand 0-0

ARNHEM - Het is rust in de wedstrijd tussen Vitesse en Willem II in het GelreDome in Arnhem. Na een uur spelen is er nog niet gescoord door beide ploegen.

Vitesse en Willem II zijn ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. Vijf minuten na rust krijgt Baker een dot van een kans. Zijn schot gaat langs doelman Lamprou, maar het lukt Darryl Lachman de bal voor de doellijn te houden.



Eerste helft

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd. In het eerste halfuur vielen er nauwelijks kansen te noteren. In het laatste kwartier ontsnapten de Tilburgers twee keer aan een achterstand. Eerst schoot Tighadouini keihard tegen de lat. Kort daarna keerde doelman Kostas Lamprou een kopbal van Van Wolfswinkel. De rebound van de Kashia werd door verdediger Jordens Peters net voor de doellijn weggehaald.





De Tilburgers spelen in dezelfde opstelling als vorige week tegen Heracles. Die wedstrijd werd met 1-3 verloren. De elf namen die trainer Erwin van de Looi het veld in stuurde zijn: Lamproun, Van Anholt, Peters, Lachman, Tshimanga, Haye, Lieftink, Kali, Kappers, Oulare en Sol.De Tilburgers bij de voorbereiding van de wedstrijd.warming-up