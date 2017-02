Jelle Klaasen in kwartfinale uitgeschakeld door Rob Cross

WIGAN - Zaterdagmiddag werd er gestreden om de UK Open Qualifier Five in het Britse Wigan. Michael van Gerwen, die gisteren nog twee nine darters in één wedstrijd gooide, deed niet mee. Zijn Brabantse collega Jelle Klaasen wist het de kwartfinale te schoppen, waar hij door de Engelsman Rob Cross met 6-2 werd uitgeschakeld.

Ook Tilburger Benito van der Pas was van de partij. Hij werd in de vierde rond verslagen door Darren "Demolition Man" Webster met 6-5. Willy van de Wiel en Mario Robbe kwamen beiden niet verder dan de eerste ronde.