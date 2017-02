Overwinning matig spelend Willem II: ‘Het maakt ons geen zak uit’

TILBURG - Bijna niets ging goed bij Willem II op visite bij Vitesse, maar de Tilburgers kaapten wel drie punten mee. De ploeg sloeg zich na de wonderlijke 0-2 overwinning in Arnhem van plezier op de knieën.

Matige uitvoering, maximale resultaat. Dico Koppers, die zijn eerste doelpunt ooit in de eredivisie scoorde, koesterde het laatste en kon niet zitten met het eerste. "Het maakt ons geen zak uit", zei hij glunderend voor de camera.



Eerste goal eredivisie

"Het was matig en ik heb me flink lopen ergeren. Dat soort dagen heb je ooit", analyseert trainer Erwin van de Looi. "Het is vaker andersom geweest trouwens. Dan speelden we wel goed, maar stonden we met lege handen. We zijn er wel in blijven geloven."



Daarmee vergat de trainer voor het gemak dat Vitesse zes opgelegde kansen onbenut liet. "Ach, soms moet je wat geluk hebben." Dat hadden de Tilburgers zeker, want pas na 85 minuten lukte er voor het eerst iets echt aan de kant van Willem II en scoorde Dico Koppers de eerste treffer. "Ik dacht dat ik nooit kon scoren, maar ik schoot hem erin. Het zag er leuk uit. Mijn eerste goal in de eredivisie, wat wil je nog meer?"



De punten waren na de nederlaag tegen Heracles Almelo van vorige week bijzonder welkom. Willem II staat nu elfde, belangrijker is dat de ploeg een kloof geslagen heeft naar de onderste plekken. Erwin van de Looi: "Het zijn belangrijke weken. Ploegen onderin pakken punten. Het verschil naar beneden was vier punten, maar naar boven ook. Daar hebben we er drie van gedicht. Ik benader het positief, ik kijk naar boven."