Boze Bredase taxichauffeurs voeren weer actie met blokkades en staking

BREDA - Uitgaanspubliek in Breda moet vannacht opnieuw rekening houden met acties van taxichauffeurs. De chauffeurs leggen vanaf 02.00 uur het werk neer.

Een woordvoerder van de chauffeurs meldt dat de gemeente Breda nog geen contact met ze heeft opgenomen om te praten over maatregelen. Daarom gaan ze weer tot actie over. 'We zijn het beu', klonk aan het begin van de zaterdagavond.



Blokkade rond Spanjaardsgat

Als er gestaakt wordt, duurt dat weer tot ongeveer 05.00 uur. De uitgaansnacht van zaterdag op zondag is meestal de drukste nacht van de week.



In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook al een actie van zo'n vijftig chauffeurs. Ze sloten de Nieuwe Prinsenkade en Haven af met hun wagens en gingen pas rond 05.00 uur weer rijden. Ook bij het station en de Oude Vest willen ze tot actie over gaan.



Eisen op tafel

De Bredase chauffeurs eisen een reeks maatregelen. Zo willen ze dat met carnaval de collega's van buiten de stad geweerd worden. Verder willen ze een aanpak van de illegale taxi's, de snorders. De actievoerders zeggen dat ze al jaren om een aanpak vragen maar dat er geen beweging in zit.