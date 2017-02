Dirk Kouwenberg wint het Keiebijters Kletstoernooi 2017

HELMOND - De Astronaut heeft de Zilveren Narrenkap gewonnen. Het typetje, dat werd gespeeld door Dirk Kouwenberg uit Nuland, werd door de jury uitgeroepen tot winnaar.

Het was een zeer spannende finale. Kouwenberg moest het opnemen tegen Andy Marcelissen, Wichard de Benis en Erik Mulder.



Het was alles behalve makkelijk om de winst te halen. Wichard de Benis beet het spits af als mara’ton’loper. De zaal ging volledig mee waardoor de lat hoog kwam te liggen voor de andere kletsers.Dirk Kouwenberg wilde zijn optreden tijdens de voorronde evenaren. Met een sterke opening en een verhaal over zijn ruimtereis werden de lachspieren meer dan getraind van het enthousiaste publiek in Helmond.Daarna mocht Andy Marcelissen zijn titel verdedigen als de nieuwslezer. Een stortvloed aan grappen over het nieuws vielen goed in de smaak. De tonprater uit Raamsdonksveer liet zien dat hij terecht in de finale stond.Erik Mulder mocht afsluiten. Zijn plek in de finale was voor hem persoonlijk al een cadeau op zich. Zijn typetje was goed uitgedacht en de kletser trok het laatste beetje energie uit de zaal.Uiteindelijk mocht de jury beslissen wie er met de Zilveren Narrenkap naar huis ging. Dat werd Dirk Kouwenberg: ‘Toen ik in 2005 Rob Scheepers zag als Ben Vandaal wist ik het zeker. Ik wil deze prijs ook winnen. Dat het nu is gebeurd, ongelooflijk. Ik moet dit eerst even laten bezinken. Maar wat ben ik hier blij mee’.De kletsers werden vanavond afgewisseld met prima amusement van het Binbergen Trio, Applaus, KUUB en Timper. De finale van het toernooi is zaterdag 18 februari te zien op Omroep Brabant!