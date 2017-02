Man van acht miljoen schudt frustraties van zich af met eerste goal voor Willem II [VIDEO]

ARNHEM - Obbi Oulare, de nieuwe spits van Willem II, presenteert zich voorlopig als een eigenaardige snuiter in de voorhoede van de Tilburgers. De Belg speelde net als zijn ploeggenoten dramatisch in de desondanks toch gewonnen wedstrijd tegen Vitesse (0-2), maar hij scoorde wel zijn eerste goal. Daarna trok hij zijn shirt uit, schoot de kramp in zijn hamstring en liep hij leeg voor de camera. "Ik had het achttien maanden lang heel moelijk. Vraag maar aan mijn vrienden en mijn vrouw."

Iedere supporter denkt zo af en toe meewarig terug aan het rijtje opmerkelijke spitsen dat elke willekeurige voetbalclub met historie wel heeft, maar waarvan de gemiddelde fan nou niet precies weet wat de toegevoegde waarde was. Het kan goed zijn dat de supportersschare van Willem II over pakweg een paar decennia aan het achterhoofd krabt als het debuut van Obbi Oulare weer eens ter sprake komt.



'Ik ga er niet over liegen, ik heb niks gedaan'

De boomlange Belg draaide er na zijn tweede wedstrijd in de basis van Willem II zelf ook niet omheen. "Ik heb niks gedaan. Alleen op het einde. Daar ga ik niet over liegen." Maar na een belabberd duel bleef Oulare wel koel toen hij in blessuretijd met grote passen op Vitesse-doelman Room afstormde en met de 0-2 de wedstrijd in het slot gooide. "Ik zag het niet meer gebeuren. Maar toen het gebeurde kwam alles naar boven."





Wat volgde zag er een beetje vreemd uit. De kramp schoot in zijn hamstring en Oulare trok zijn shirt met rugnummer 58 uit. De tribune keek glimlachend toe hoe hij de gele prent ontving, zijn trainer zal zich afgevraagd hebben of het allemaal wel nodig was. Maar voor de camera legde de nieuwe spits uit dat hij de regeltjes in Nederland prima kent. Hij deed het gewoon."De afgelopen achttien maanden waren heel moeilijk. Vraag maar aan mijn vrienden en zeker aan mijn vrouw. Ik had het echt zwaar. Ik heb het zo moeilijk gehad met mijn transfer."Oulare ging in de zomer van 2015 voor acht miljoen euro van Club Brugge naar het Engelse Watford, om daar vervolgens nooit aan spelen toe te komen. "Ik ben een jonge gast, er was heel veel druk en iedereen had heel veel verwachtingen." De verhuurperiode aan Zulte Waregem, die begin dit seizoen volgde, werd ook geen groot succes. Oulare kwam tot precies tien invalbeurten."Daarom kwam bij die goal alles naar boven. Al die maanden op de tribune. Balen, thuis zijn, uitkijken naar vakanties. Negatief zijn, geen zin hebben om te trainen. Met niemand willen praten. Asociaal worden, terwijl ik dat helemaal niet ben. Dat kwam er allemaal uit. Voor deze momenten speel je voetbal", zegt de jonge Belg kwetsbaar.Oulare hoopt bij Willem II, dat hem voor een half seizoen huurt van Watford, vooral weer het goede gevoel te pakken te krijgen. En hij stelt de supporters gerust met de mededeling dat zijn spel tegen Vitesse niet zijn gebruikelijke niveau is. "Ik kan nog veel beter. Conditioneel en voetballend. Na al die maanden is het niet eenvoudig. Iedereen ziet dit als een stap achteruit, maar ik ben echt blij dat ik hier ben. Ik moet gewoon werken. En gewoon weer spelen."