Auto schept voetganger in Tilburg

De voorruit van de auto is aan gruzelementen. (Foto: Jules Vorselaars/JV Media))

TILBURG - Een voetganger is in de nacht van zaterdag op zondag geschept op de Veldhovenring in Tilburg. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Sasse van IJsseltstraat, rond halfeen.

Het slachtoffer belandde op de voorruit. De ruit van de auto is aan gruzelementen en was zo'n tien centimeter naar binnen gedrukt.



Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Vanwege het ongeluk sloot de politie de Veldhovenring gedeeltelijk af.