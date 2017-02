Auto op kop in Magistratenlaan Den Bosch

DEN BOSCH - Een auto belandde in de nacht van zaterdag op zondag op zijn kop in de Magistratenlaan in Den Bosch. De auto werd gelanceerd toen de bestuurder een wegversmalling raakte.

In de auto zaten twee mensen. Die raakten niet gewond. Vanwege het ongeluk werd de weg ruim een uur afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.



Reflecterende paal

Volgens buurtbewoners rijden er geregeld auto's tegen de wegversmalling. Daarom heeft de gemeente kort geleden er een reflecterende paal bij geplaatst, zodat die beter zou opvallen.