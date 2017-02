Nieuwe reallife soap voor Frans Bauer lijkt in de maak: 'Er zijn gesprekken gaande'

FIJNAART - Volkszanger Frans Bauer keert na bijna veertien jaar terug met een reallife soap. Dit liet hij zaterdagavond doorschemeren in het programma 'Naar bed met Irene' op SBS6. "Er zijn inderdaad gesprekken gaande, maar we denken er nog even over na."

Presentatrice Irene Moors stuurde er in het studioprogramma, de opvolger van 'In de hoofdrol', op aan dat ze de Fijnaartse zanger en zijn gezin weer graag in een reallife soap terugziet op televisie.



De Bauers

Frans, Mariska en hun toen nog gezinnetje in wording waren in 2003 ook al te zien in eigen reallife soap. 'De Bauers' was een van de eerste reallife soaps met een bekende Nederlander op de Nederlandse televisie.



Het programma was erg populair en in 2004 kreeg Bauer er zelfs een Televizierring voor, de belangrijkste televisieprijs in Nederland.



Brabanders populair bij SBS6

Tijdens het vraaggesprek werd duidelijk dat Irene Moors in de wandelgangen iets opving over een reallife soap met Bauer. "Als het terugkomt, dan zou het erg leuk zijn als dat bij ons is", zei Moors. "Hoe leuk zou het zijn als we dan collega's worden!"



Frans Bauer zou niet de eerste Brabantse ster zijn die binnen gehengeld wordt door de tweede grootste commerciële televisiezender van Nederland. Eind vorig jaar stapte namelijk ook Tilburger Roy Donders over naar SBS6 met zijn reallife soap 'Stylist van het Zuiden'.