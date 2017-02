Garage brandt uit in Esdoornlaan in Made

MADE - In de Esdoornlaan in Made is zondagochtend een garage in vlammen opgegaan. Dit gebeurde rond kwart voor zes.

De garage stond tussen verschillende huizen. Die hield de brandweer nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.



Gasflessen en benzine

De brand trok veel bekijks. In de garage zouden enkele gasflessen en veel benzine hebben gestaan. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Dit wordt onderzocht. Volgens de brandweer zou er geen aanleiding zijn om uit te gaan van brandstichting.