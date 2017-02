'Blij met eerlijk juryrapport', Tilburgs 'PS en zo is het leven' wint Cabaret Festival niet

PS en zo is het leven (Foto: Facebook 'PS en zo is het leven')

LEIDEN - Het Tilburgse kwartet 'PS en zo is het leven' heeft zaterdagavond naast de prijzen gegrepen tijdens de finale van het Leids Cabaret Festival. De juryprijs ging zaterdagavond naar de Hygiena's uit België. De pubieksprijs was een prooi voor Felix Heezemans.

De jury prees de droge humor van 'PS en zo is het leven' en noemde het optreden van Lot van Os, Suzanne Slachmuijlders, Wouter van Itterzon en Marjolijn Nestelaar 'verrassend en prikkelend'. Maar de juryleden vroegen zich wel af 'of een avondvullend programma zonder duidelijk verhaal' boeiend genoeg zal zijn.



"We zijn blij met het eerlijke rapport van de jury en de kans om ons via de finalistentour de komende maanden in sneltreinvaart verder te ontwikkelen", laat het Tilburgse kwartet op Facebook weten.



Onderscheiden

De winnende Hygiena's verrasten de jury positief met hun 'Vlaamse absurdisme'. Volgens de deskundigen laten Tom De Rons, Jeroen Maris en David Vennix met hun vaart en rolverdeling zien dat ze zich kunnen onderscheiden van de vele solisten in de theaters. "Met hun van veel fantasie getuigende absurde invallen hebben de Hygiena's ons verrast en nieuwsgierig gemaakt naar méér."