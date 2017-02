Grote hennepstekkerij ontdekt in appartement Tilburg

TILBURG - In Tilburg is zaterdagavond een grote hennepstekkerij ontdekt in een appartement aan de Stevenzandsestraat. De politie ging het huis binnen na verschillende meldingen van stankoverlast en verdachte activiteiten.

In het huis groeiden bijna tienduizend hennepstekjes.



De elektriciteit voor de stekkerij was volgens de politie zo provisorisch aangelegd, dat er grote kans was op kortsluiting en het uitbreken van brand. "Levensgevaarlijk dus voor buurtbewoners."De bewoner van het huis is meegenomen naar het politiebureau. De stekkerij is ontmanteld.