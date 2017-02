Dronken meisje (14) bezorgt politie en beveiliging handenvol werk op alcoholvrij feest Breda

BREDA - Een dronken 14-jarig meisje heeft politie zaterdagavond handenvol werk bezorgd. Ze bezocht een alcoholvrij feest bij een sportvereniging aan de Nieuwe Inslag in Breda en gedroeg zich daar 'uiterst agressief'. Ze is aangehouden.

De politie werd rond elf uur gebeld door een beveiliger, omdat het meisje onrust veroorzaakte op het feest. Er was volgens de beveiliger 'geen land met haar te bezeilen'. Ze had onder meer de beveiliger geschopt.



Agenten schoppen

Het meisje reageerde ook agressief tegen de opgetrommelde agenten. Die hielden haar aan voor baldadigheid en openbare dronkenschap.



Toen ze werd aangehouden, probeerde het meisje de agenten te schoppen. De moeder van de dronken tiener is van het gedrag op de hoogte gesteld, meldt de politie.