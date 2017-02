'Teleurgesteld, maar dit is topsport', Ireen Wüst tweede op 1500 meter WK afstanden

GANGNEUNG - Geen derde gouden medaille voor Ireen Wüst tijdens het WK afstanden zondagochtend. De Goirlese schaatsster eindigde op de 1500 meter als tweede achter Heather Bergsma-Richardson.

Bergsma klopte Wüst in een rechtstreeks duel tijdens de slotrit. Wüst had voor de laatste bocht nog een voorsprong op Bergsma, maar de Amerikaanse profiteerde van het feit dat zij de laatste binnenbocht mocht rijden.



Bergsma finishte na een minuut en 54,08 seconden, elf honderdsten voor Wüst. "Ik ben wel teleurgesteld, maar dit is topsport", verzuchtte de Goirlese na afloop.



Twee keer goud

Wüst had tijdens dit WK al twee keer goud gewonnen, op de 3000 meter en het onderdeel ploegachtervolging.