Ramkraak op telefoonwinkel in Deurne

De politie was snel aanwezig, maar de dader was al gevlogen. (Archieffoto: ANP)

DEURNE - Er is in de nacht van zaterdag op zondag een ramkraak gepleegd op een telefoonwinkel aan de Vlierdenseweg in Deurne. Een auto reed de zaak rond vijf uur binnen.

Eén gemaskerde verdachte zou verschillende telefoons uit de winkel hebben meegenomen.



De politie was snel aanwezig, maar de dader was er toen al vandoor. De gebruikte auto bleek kort daarvoor te zijn gestolen, eveneens in Deurne.