Duo met vuurwapen aangehouden na politie-achtervolging door Eindhoven

EINDHOVEN - Twee mannen uit Helmond en Eindhoven zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een politie-achtervolging door Eindhoven. Ze hadden een wapen en drugs bij zich.

Surveillerende agenten wilden de mannen - die reden op een scooter - controleren op de Bennekelstraat, toen de bestuurder gas gaf. Daarop gingen de agenten achter het tweetal aan.



Onderuit in de sneeuw

De achtervolging eindigde in de Bayeuxlaan, waar de scooter onderuit ging op het besneeuwde gras.



De Eindhovenaar had een vuurwapen en patronen bij zich. Hij had geen rijbewijs en hij had gedronken. In zijn huis vond de politie later nog meer munitie en een stroomstootwapen. De bijrijder had enkele gripzakjes met harddrugs bij zich.