Geen sneeuw, wel hennepkwekerij: politie heeft hulp burgers niet nodig

KATWIJK - De sneeuw of juist de weggesmolten sneeuw heeft de politie zaterdagmiddag in Katwijk op het spoor gezet van een hennepkwekerij. Het viel surveillerende agenten op dat er op het dak van een huis geen sneeuw lag, terwijl daar bij woningen in de omgeving wel sprake van was.

Op de eerste etage van het huis werd een hennepkwekerij met ongeveer 550 planten gevonden die rijp waren voor de oogst. De kwekerij was verdeeld over drie kamers. De bewoners waren niet aanwezig toen de politie de woning binnenviel.



Hulp van burgers gevraagd

Ditmaal had ze de hulp van burgers niet nodig. De actie kwam op de dag dat de politie mensen opriep welke daken van huizen in hun omgeving ondanks de witte neerslag 'donker' blijven.



Vaak zijn dit woningen waar hennep geteeld wordt. Hier is de temperatuur hoger dan normaal. "Wij willen dat graag weten", aldus de politie. Het is niet bekend of de oproep reacties heeft opgeleverd.