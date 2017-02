'Jongeren moeten meer invloed krijgen door ook stemmen van grootouders te gebruiken'

BREDA - Niet alleen zelf de moeite nemen om naar de stembus te gaan als jongere, maar ook nog eens namens je opa en oma of ouders een stem uitbrengen. Dat is het idee van Magikjestem.nl dat is opgezet door Renske Priem en Jelle Drost uit Breda. Zij willen dat jongeren zo meer invloed op hun toekomst krijgen.

“De aanleiding was voor ons Brexit. Als het aan de jongeren had gelegen was die er helemaal niet gekomen. Zij wilden in de EU blijven. En Trump was ook niet direct de keuze van jongeren”, vertelt de 36-jarige Drost. “Dat zette ons aan het denken. Dit zou ook zomaar in Nederland kunnen gebeuren.”



'Tien zetels beïnvloeden'

De oplossing zou volgens Priem (33) en Drost dus liggen in het uitbrengen van drie stemmen in plaats van één. “We hopen zo tien zetels te kunnen beïnvloeden. In de positieve zin van het woord. Als 210.000 jongeren hun eigen stem plus twee volmachten gebruiken, moet dat kunnen.”



Een stemadvies geven de initiatiefnemers niet. “We willen geen stemmen ronselen of werven. We gaan mensen ook niet zeggen op welke partij ze moeten stemmen. Het gaat erom dat ze gaan stemmen en dus gemachtigd zijn om meer stemmen te kunnen uitbrengen.”



Of je op deze manier ouderen hun stemrecht ontneemt vindt hij een ‘interessante vraag’. “Dat is absoluut niet de bedoeling. Het gaat niet om het ronselen van stemmen. Maar meer dat je je grootouders vertelt wat voor jouw belangrijk is in de toekomst en dat zij je daarom hun stem geven”, aldus Drost. “We zeggen niet geef me je stem, maar mag ik je stem? Mensen bepalen natuurlijk altijd zelf of ze dit wel of niet willen.”Ronselen van stemmen is strafbaar. Wel mogen kiezers iemand machtigen of met twee volmachten van anderen stemmen.