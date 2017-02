Robert van der Horst tankt dollars en plezier in India

EINDHOVEN - Ver weg van huis, van Nederland waar hij niet meer goed genoeg wordt bevonden voor het nationale hockeyteam is Robert van der Horst zijn gedachten aan het verzetten. Dat hij tegelijkertijd zijn zakken vult in de Hockey India League, is mooi meegenomen.

Het komt de routinier van de Eindhovense tophockeyclub Oranje-Rood niet slecht uit. In India wordt hij op handen gedragen en bovendien kon Van der Horst wel een opkikker gebruiken.



Tegenslagen voor Van der Horst

Bondscoach Max Caldas liet de aanvoerder in november weten dat hij voorlopig geen beroep meer op hem wil doen. In competitieverband liep het met Van der Horst en Oranje-Rood ook al niet op rolletjes en de Olympische Spelen brachten hem evenmin het geluk en het succes waarop hij had gehoopt.



Gedurende de winterstop – de Nederlandse competitie wordt carnavalszondag hervat – komt Van der Horst dus uit in de Hockey India League. Als speler van Jaypee Punjab Warriors, de regerend kampioen. Die club betaalt 43.000 dollar voor de diensten van de Eindhovense middenvelder. De Hockey India League is een competitie waarin Indiase en buitenlandse spelers samen zes teams vormen die het tegen elkaar opnemen. De ploegen worden samengesteld door middel van een veiling.



Verschillende culturen

“Spelen en wonen in India betekent een enorme verrijking voor mezelf. Je krijgt met zoveel verschillende culturen te maken, met zoveel verschillende mensen om je heen”, vertelt Van der Horst, die er met volle teugen van geniet.



Hij had het ook wel even nodig. De 32-jarige Eindhovenaar: “Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het afgelopen halfjaar voor het eerst in mijn carrière de passie en het plezier in het spelletje was verloren door alles wat er was gebeurd. Ik heb weliswaar geluk gehad dat ik veel met mijn familie kon delen, maar nu ik hier ben, ben ik eigenlijk wel blij dat ik een tijdje ver van Europa, ver van Nederland ben. Hier probeer ik weer in de frisse mood te komen voor de tweede competitiehelft bij Oranje-Rood en ik moet zeggen dat het best oke gaat.”



'Altijd blijven genieten'

“Kijk, je houdt altijd rekening met tegenslag in jouw loopbaan en het is niet leuk wat ik allemaal op mijn bordje heb gekregen, maar ik ben altijd van het spelletje blijven genieten. Waar anderen bij teleurstelling een definitief besluit namen, is het mij gelukt om wat dingetjes in stukken te hakken en er anders mee om te gaan."



"Het was wel vervelend, maar het geeft ook aan hoe betrekkelijk het spelletje is. Het zal voor mij echter nooit reden zijn om mijn kinderen af te raden mij te volgen. Dit hoort er gewoon bij.”



'Ze eten uit mijn hand'

Van der Horst kan het ook wat makkelijker van zich afzetten, omdat hij in India als een grootheid wordt beschouwd. De 277-voudig international: “Ze eten hier uit mijn hand. De mensen zijn heel leergierig en ik vind het op mijn beurt leuk om kennis door te geven en jezelf op deze manier te blijven ontwikkelen.”



Een rijke ervaring dus. In dubbel opzicht, laat dat duidelijk zijn. Van der Horst: “Het is hier inderdaad heel erg lucratief.”





Van der Horst, aanvoerder van het Nederlands elftal, zag zichzelf voor ongeveer 40.0