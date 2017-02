'Pastoor' Tonnie van Steen viert honderdste verjaardag in een bomvolle kerk

ASTEN-HEUSDEN - Drie maanden geleden nam Tonnie van Steen op 99-jarige leeftijd afscheid van 'zijn' kerk in Heusden. Zondagochtend was hij eventjes terug om zijn honderdste verjaardag te vieren. Het werd een bijzonder verjaardagsfeestje met bijna 400 gasten, muziek en 'pastoor' Tonnie die weer even de leiding nam.

Tonnie van Steen komt rond halftien in de ochtend bij de kerk aan waar hij drie maanden geleden afscheid nam. ''Zo, wat is de bedoeling'', vraagt de voormalige pastoor die graag de touwtje in handen heeft. Hij weet dat zijn verjaardag vandaag gevierd wordt in de kerk maar verder is alles een verrassing.



Voor zijn leeftijd is Van Steen erg fit te noemen. ''Niet ieder mens wordt honderd'', zegt hij met een grote lach. ''Ik hoef niet extra te bidden voor deze leeftijd."30 jaar lang is Van Steen pastoor geweest van de kerk in Heusden. Aan de bomvolle kerk is te zien dat hij geliefd is. Net voor de 'verjaardagsmis' trekt Van Steen nog één keer zijn kazuifel (mouwloos opperkleed) aan. Want een deel van de mis zal Pastoor Tonnie leiden.Het koor begint met een speciaal verjaardslied waarna de huidige pastoor, Pieter Scheepers, Tonnie welkom heet in Heusden. ''Fijn dat je hier je honderdste verjaardag viert, in Heusden, waar 'ge' zo thuis bent.'' En zo voelt de jarige zich ook. ''Ik voel me echt weer thuis hoor.'' Na enkele toespraken en mooie woorden van parochianen mag Van Steen de mis samen met pastoor Scheepers leiden. En dat doet hij op zijn honderdste nog altijd met verve. Hij krijgt na zijn laatste woorden achter het altaar een langdurig applaus.''Moge deze dag in onze herinnering blijven en moge ons kracht geven om door te gaan'', zegt Van Steen in zijn dankwoord. Pastoor Pieter Scheepers zet vervolgens het 'lang zal hij leven' in. ''Heel voldaan hé, fijn dat er zoveel mensen waren'', zegt de Tonnie van Steen terwijl er een hele rij staat te wachten om de voormalige pastoor te feliciteren.''En nu kom ik alleen nog terug om begraven te worden'', grapt de honderdjarige.