Auto volkszanger Frank van Etten opnieuw in brand

APELDOORN - Een auto van volkszanger Frank van Etten heeft weer in brand gestaan. Het gaat om een van de twee voertuigen die vorige week al uitbrandden in Apeldoorn. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. Dit meldt Omroep Gelderland.

De zanger woont inmiddels in Sint Anthonis, maar komt uit Apeldoorn. Zijn toerauto en de auto van zijn vrouw werden daar vorige week in brand gestoken toen hij optrad. De twee Mercedessen stonden bij een autoschadeherstelbedrijf, maar eentje vatte zondag toch weer vlam.



'Paar gekken'

Van Etten is geschrokken van de nieuwe brand. “Dit voelt gewoon niet goed. Ik heb met een paar gekken te maken. Dit is een tweede serieuze bedreiging binnen een week", vertelt hij aan Omroep Gelderland.



De politie onderzoekt de nieuwe autobrand. Justitie denkt dat een vader en zoon achter de eerste brandstichting zitten. Dit werd vorige week duidelijk toen het tweetal voor de rechter stond voor mensensmokkel en afpersing. Tijdens die zitting werd duidelijk dat ze mogelijk ook achter de autobranden zitten. Frank van Etten kent ze.



Afgeperst en bedreigd

De artiest verhuisde naar Brabant omdat hij werd afgeperst en bedreigd. “We snijden je tong er af, we gooien je in de achterbak van een auto”, dat soort bedreigingen kreeg Van Etten naar zijn hoofd vertelde hij vrijdag aan Omroep Brabant. Na wat omzwervingen via hotels en campings woont hij nu alweer ruim een jaar in Sint Anthonis.