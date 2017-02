Volg hier LIVE de wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht

EINDHOVEN - Wil PSV in het spoor blijven van koploper Feyenoord dan het moet zondag thuis winnen van FC Utrecht. De statistieken zijn ieder geval in het voordeel van PSV. De Eindhovenaren wonnen 40 van de 46 thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Hoe PSV het zondag vanaf brengt tegen de Domstedelingen, is hieronder LIVE te volgen.

De tweede helft is begonnen. De stand is 0-0.



Eerste helft

De wedstrijd kwam pas in de twintigste minuut echt los. Een snelle uitbraak van FC Utrecht werd door aanvaller Nacer Brazinite omgezet in een prachtig doelpunt. Maar de scheidsrechter keurde het doelpunt onterecht af vanwege buitenspel.



Aan de andere kant kreeg PSV twee aardige kansen. Eerst werd een schot van Davy Pröpper werd gekeerd door FC Utrecht-doelman David Jensen, daarna kopte Marco van Ginkel een voorzet naast het doel.



De grootste kans kreeg Marco van Ginkel in de 34e minuut. De middenvelder van PSV liep alleen af op Jensen, maar kreeg de bal niet voorbij de doelman.



Trainer Phillip Cocu geeft de Franse verdediger de voorkeur boven Daniel Schwaab, die naar de bankis verwezen. De plaats van de geschorste Santiago Arias wordt ingenomen door Joshua Brenet.