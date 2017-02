RTL-debat geschrapt, carnavalliefhebbers hoeven op 26 februari niet thuis te blijven

HILVERSUM - Attentie voor mensen die én van carnaval én van politiek houden – en die zullen er heus wel zijn. Het RTL-debat van zondagavond 26 februari gaat níet door. Er was commotie ontstaan over het tijdstip, omdat veel mensen in vooral het zuiden van het land dan carnaval aan het vieren zijn.

Klaas Dijkhoff uit Breda (VVD) had al gemopperd over de plannen van RTL. De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie tegenover Omroep Brabant: “Ik ben er wel aan gewend dat er boven de sloot weinig rekening wordt gehouden met carnaval".



'Lage kijkcijfers'

"Voor de verkiezingen is het een logische datum, alleen zal je in het zuiden lage kijkcijfers krijgen. Ik neem het wel op en kijk het later terug."



Dat is niet meer nodig. Het debat is namelijk afgelast, nadat Mark Rutte en Geert Wilders hadden afgehaakt. De partijleiders van respectievelijk de VVD en de PVV zijn van mening dat de omroep afspraken over het aantal deel te nemen partijen had geschonden.



Wilders en Rutte hakken af

Eerst was het plan dat de leiders van de vier populairste partijen met elkaar in debat zouden gaan. Toen bleek dat RTL vijf of zes partijen wilde toelaten, haakte eerst Wilders en vervolgens Rutte af.



Met carnaval heeft het afblazen van het debat dus niks te maken. Wilders was er niet minder blij om. De PVV’er kan nu vastelaovend gaan vieren in de stad waar hij is geboren en getogen, Venlo.



Wel of geen debat bij RTL; Madeleine van Toorenburg, het Tweede-Kamerlid voor het CDA uit Rosmalen vond de plannen niet meer dan ‘jammer’, zei ze begin deze week. Van Toorenburg: “Laten we ons er niet blind op staren. Wij hebben Omroep Brabant, dat alle kiezers in Brabant informeert.”