Boer zoekt Vrouw Internationaal: wie valt er voor David Kleiss?

EINDHOVEN - Wie zijn de vrouwen die een oogje hebben op David Kleiss, één van de deelnemers aan de nieuwste Boer zoekt Vrouw Internationaal? Vanavond moet dat duidelijk worden wanneer de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op NPO1 te zien is. Kleiss is oorspronkelijk afkomstig uit Dinteloord.

Presentator Yvon Jaspers uit Boxtel verklapte vrijdag al dat Kleiss 88 brieven heeft gekregen. Daarmee scoorde hij niet bepaald het hoogste aantal van de vijf deelnemende boeren, die hun heil over de grens zijn gaan zoeken.



'Geen échte boer'

Kleiss runt al jaren een varkensbedrijf in Roemenië. Tenminste, zo is steeds gezegd. Vorig jaar september, vrij snel na de presentatie van de deelnemers, ontdekte zakenblad Quote echter dat hij geen échte boer is. Kleiss werkt op een varkenshouderij, maar hij is sinds 2011 ingehuurd door een Duits bedrijf.



Een woordvoerder van Boer zoekt Vrouw Internationaal tilde desgevraagd niet zo zwaar aan de ‘onthulling’. "Dit is het nieuwe boeren. Het gaat er ons om dat ze op een boerenbedrijf actief zijn en op zoek zijn naar een vrouw", zo verklaarde ze zich nader.