Jongen in elkaar geschopt en geslagen in Sint Anthonis

SINT ANTHONIS - Een jongen van zestien uit Overloon is zaterdagnacht in Sint Anthonis meermalen geslagen en geschopt. Hij werd onder meer tegen het hoofd geraakt en liep hierbij kneuzingen en schaafwonden op.

Een groepje van minstens vijf jongeren had het slachtoffer onder handen genomen. Dit gebeurde op de Zandseveldweg, net buiten het uitgaanscentrum in Sint Anthonis.



Jongen zat juist bij te komen

Het slachtoffer zat op een muurtje bij te komen van problemen met andere jongeren in café Friends aan de Brink in het dorp.