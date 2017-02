Steven Bergwijn solliciteert met sterke invalbeurt naar basisplaats bij PSV

EINDHOVEN - Steven Bergwijn manifesteerde zich bij PSV als het ontbrekende puzzelstuk in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Op de bank zag hij zijn ploeg de eerste helft ploeteren tegen FC Utrecht. Als invaller van de wéér falende Gaston Pereiro was hij in de tweede helft binnen een kwartier uiterst belangrijk bij de ommekeer.

Zijn eerste aktie was een voorzet vanaf de flanken, waardoor Luuk de Jong kansrijk kon inkoppen. Dat leverde nog geen goal op, want die bal stuitte op de vuisten van FC Utrecht-keeper Jensen.



Unaniem

De tweede aktie van Bergwijn leverde een corner op, van waaruit Luuk de Jong wél trefzeker was. De derde aktie van Bergwijn was een bekeken schuiver die doel trof en PSV op een comfortabele 2-0.



Uiteindelijk werd het zelfs nog 3-0 door een goal van Marco van Ginkel, maar het was invaller Steven Bergwijn die na afloop unaniem tot man van de wedstrijd werd verkozen.



En daar genoot Bergwijn zichtbaar van. "Het was alweer een tijdje geleden dat ik gescoord heb voor PSV. Maar het ging meteen lekker. Mijn eerste actie kwam goed bij Luuk de Jong terecht en daarna ging het eigenlijk vanzelf."De goede invalbeurt van Bergwijn stond in schril contrast met het spel van Pereiro. De Uruguayaan kan dit seizoen niet imponeren en daardoor lijkt Bergwijn steeds dichter bij een basisplaats bij PSV te komen. Bergwijn: "Ik hoop het. Natuurlijk wil ik ook vast in het eerste spelen. Daar train ik ook voor, dus moet ik dit proberen vast te houden."