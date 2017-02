Op zoek naar de lente in de Brabantse sahara

LOON OP ZAND - De Brabantse sahara. Zo noemen ze de Loonse en Drunense Duinen ook wel. 3500 hectare groot is het gebied: het groen-gele hart van onze provincie.

Kriskras ging maandag 13 februari de natuur in. Het Nationaal Park bestaat uit enorme zandvlaktes, bos en heide.





Het was oorspronkelijk woud maar in de late middeleeuwen gingen mensen hout kappen en schapen weiden en werd het gebied onleefbaar. Een 'natuurruïne' wordt het nu ook wel genoemd.Het gebied herbergt uiteenlopende dieren zoals de hazelworm, levendbarende hagedis, fitis en veldkrekel maar ook dassen en de zandloopkever.In de hoop op zijn minst een van die dieren tegen te komen struint verslaggever Willem-Jan Joachems door het gebied.In het westelijk gedeelte liggen nog gigantische bomkraters en Duitse loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Er lag hier munitie opgeslagen voor de vliegbasis in Gilze-Rijen.Een deel is begin september 1944 opgeblazen door terugtrekkende Duitse troepen.