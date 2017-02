Paul uit Nuenen ontwierp een drone die levens gaat redden

NUENEN - Paul Vastert uit Nuenen maakt als ontwerper deel uit van het team Nederlandse techneuten dat maandag naar Dubai vertrekt om hun ‘reddingsdrone’ te presenteren. Tegen negen andere teams strijden zij om de eerste prijs: een investering van maar liefst één miljoen dollar.

De drone hebben ze Avy genoemd en is twee meter lang. Met volle accu’s kan Avy vier uur lang non-stop rondvliegen en zo honderden kilometers afleggen. Ze willen hun drone inzetten om bootvluchtelingen op de Middellandse Zee te redden.



Dat gaan Paul en zijn collega’s zaterdag in Dubai demonstreren aan de jury. “We hebben een demonstratie voorbereid waarbij we een zelf opblazende reddingsboei droppen naast een boot. Dankzij communicatiemiddelen en camera’s kan het publiek op grote schermen meekijken hoe we dat precies doen”, aldus de 28-jarige ontwerper.



'Goede' drones

De Drone For Good Awards in Dubai laat zien dat drones niet alleen commerciële of militaire doeleinden hebben, maar ook voor humanitaire doelen inzetbaar zijn. Volgens Paul is de Nederlandse drone Avy een goed voorbeeld van. “We hebben de drone op maat gemaakt voor het probleem. In voorgaande jaren hadden de deelnemers of een goed ontwerp of een goed verhaal. Ik denk dat we door de combinatie van onze sterke case en de oplossing die we er specifiek voor hebben ontwikkeld een goede kans maken om te winnen.”



1.000.000 dollar

En dan ligt er wellicht in Dubai een cheque voor één miljoen dollar op ze te wachten. Wat gaan ze met al dat geld doen? “Zo snel mogelijk aan de slag met de verdere ontwikkeling van de drone! En ook op zoek naar nieuwe toepassingen, zoals het redden van verschillende diersoorten die door stropers worden bedreigd. Zo zijn we nu in gesprek met een partij die drones wil inzetten om neushoorns en olifanten in Zuid-Afrika te beschermen tegen stropers.”