Brand woonzorgcentrum Helmond, bewoners op tijd huis uit

HELMOND - In een appartement op de begane grond van woonzorgcentrum Rivierenhof in Helmond is zondagnacht brand uitgebroken. Het echtpaar van het appartement waar de brand rond twee uur uitbrak, wist hun huis op tijd te verlaten.

De bewoners van de appartementen op de begane grond en de eerste verdieping werden tijdelijk opgevangen in het restaurant. Een buurvrouw is in de ambulance onderzocht omdat ze rook had ingeademd. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.



Op slaapkamer ontstaan

De brand is vermoedelijk in de slaapkamer ontstaan. Alle kamers zijn geventileerd waarna de bewoners terug konden.



Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen.