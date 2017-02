Enorme vertraging vanuit Eindhoven richting Antwerpen na ongeluk over de grens

EINDHOVEN - Wil je maandagochtend vanuit Eindhoven richting Antwerpen, houd dan rekening met behoorlijk wat vertraging. Op de E313 in België is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt De Hogt is een omleiding ingesteld via Breda. Dit levert behoorlijk wat extra reistijd op.

Vanaf knooppunt De Hogt kun je het beste Tilburg/Breda volgen, via de A2, A58, A16 en E19 (België).



Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het om een kop-staartaanrijding op de E313 richting Antwerpen. Wachttijden lopen volgens de Belgische krant rond kwart voor acht op tot drie uur.