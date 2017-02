Voor het eerst de beurt aan de verdediging in zaak Tilburger Aydin C.

Advocaat Aydin C. houdt zijn pleidooi. (De rechtbank in Amsterdam / Aydin C. - Foto: ANP / Archief)

AMSTERDAM - Na de eis donderdag van justitie van ruim tien jaar tegen Tilburger Aydin C. is het maandag in de rechtbank in Amsterdam voor het eerst de beurt aan de verdediging. Advocaat Robert Malewicz van Aydin C. houdt zijn pleidooi.

Naar verwachting zal Malewicz vooral ingaan op de door de politie in het geheim geïnstalleerde software op de computer van zijn cliënt. Het gaat hier om een zogenoemde keylogger waarmee onder meer chatgesprekken zijn vastgelegd waarmee C. onder verschillende gebruikersnamen meisjes zou hebben verleid tot webcamseks.



Omroep Brabant maakte eerder een uitgebreide reportage over het bewijsmateriaal in de zaak tegen Aydin C.:



De advocaat van C. zei over het gebruik van de keylogger vóór de rechtszaak al dat dit niet onder de huidige wetgeving valt. De gebruikte software moet volgens hem bovendien vaak getoetst worden. “Dat is niet gebeurd. De betrouwbaarheid van de gegevens is daardoor niet te achterhalen", stelde hij.Tegen C. werd donderdag tien jaar en acht maanden cel geëist. De Tilburger wordt verdacht van het afpersen van meerdere mannen en 35 minderjarige meisjes. Behalve van afpersing wordt C. ook onder meer verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno.Aydin C. zou ook de Canadese Amanda Todd hebben gechanteerd, die later zelfmoord pleegde, maar daarvoor staat hij nu niet terecht.C. zit al drie jaar in voorarrest en heeft altijd ontkend. In de rechtszaal in Amsterdam heeft hij tot nu toe gezwegen. Hij zegt niks en beroept zich steeds op zijn zwijgrecht.Pas bij het laatste woord gaat hij zijn zegje doen, zo heeft hij aangegeven. Dit laatste woord staat gepland voor woensdag.