Gevangene sticht brand in zijn cel in gevangenis Vught

VUGHT - Een gevangene heeft zondagnacht brand gesticht in zijn cel in de gevangenis in Vught. In zijn cel in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum stak de gevangene spullen in brand.

De brandweer van de penitentiaire inrichting in Vught kon het brandje blussen. De brandweerkorpsen van Vught en Cromvoirt rukten uit, maar hoefden niet in actie te komen. De gevangene is nagekeken door de ambulance. Hij raakte niet gewond.



In januari ook al brand

In januari werd ook al brand gesticht in de Vughtse gevangenis. Hierbij raakte wel een gevangene gewond. Ook vorig jaar waren er diverse celbranden in de PI Vught.