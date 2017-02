Nog een half miljoen euro over? Dan kun je nu de vliegende auto kopen

RAAMSDONKSVEER - De eerste commerciële vliegende auto ter wereld, van het bedrijf Pal-V in Raamsdonksveer, is vanaf vandaag te bestellen. De gyrocopter is er in twee modellen: de Liberty Pioneer en de Liberty Sport. De eerste eigenaren moeten voordat ze wegvliegen of wegrijden wel even een half miljoen euro op tafel leggen.

De tweepersoons driewieler met rotor is volgens de maker dé oplossing tegen het fileprobleem.



Airstrips

Opstijgen en landen doet vliegende auto vanaf zogenoemde airstrips, een soort minilandingsbaan die in dit geval tussen de 90 en 200 meter lang moet zijn. Doordat de rotorbladen ingeklapt kunnen worden, kan er met de Liberty ook op de openbare weg worden gereden.



Pal-V staat voor Personal Air and Land Vehicle en wordt sinds 2007 ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf in Raamdonksveer . Begin 2012 werden de eerste testvluchten gehouden op vliegbasis Gilze-Rijen. Het bedrijf wordt gefinancierd door een groep professionele en particuliere beleggers en ontving ook steun van het Ministerie van Economische Zaken.De nieuwe eigenaren zullen nog even geduld moeten hebben voordat ze kunnen instappen. De eerste leveringen staan gepland voor eind 2018. Ze zijn dan wel voorzien van een certificering voor weg- en luchtvaart. Voor het besturen van de vliegende auto is dan ook een vliegbrevet vereist.Bestuursvoorzitter Robert Dingemanse van Pal-V verwacht dat de leverdatum gehaald gaat worden: "Terwijl concepten van andere vliegende autofabrikanten, in veel gevallen gewijzigde regelgevingvereisen en heel vaak gebaseerd zijn op technologieën die nog niet bestaan, heeft PAL-V er bewust voor gekozen om een vliegende auto te ontwerpen en te bouwen op basis van bewezen technologieën en ook volledig binnen de bestaande regelgeving. Dit leidt tot een verwachte leverdatum die zeer dichtbij en ook realistisch is".De vliegende auto van Pal-V heeft in de lucht een kruissnelheid tussen de 50 en 180 kilometer per uur. Op de weg haalt het met een motorvermogen van 100 pk zo'n 160 kilometer per uur. Het geluid is vergelijkbaar met een klein vliegtuig, veel minder dan een helikopter. Het ombouw van auto in gyrocopter duurt tussen de 5 en 10 minuten. In geval van nood kan de vliegende auto landen op een terrein van 30 meter, vergelijkbaar met een tennisbaan.