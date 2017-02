Provincie en Jorritsma verschillen van inzicht over effect herindeling Zuidoost-Brabant

DEN BOSCH - Er blijven verschillen van inzicht bestaan tussen Gedeputeerde Staten van Brabant en burgemeester Jorritsma van Eindhoven over het effect van gemeentelijke herindeling. Jorritsma denkt dat een hele grote gemeente meer geld uit Den Haag binnen haalt. Volgens GS is dat in Zuidoost-Brabant tot nu toe ook goed gelukt zonder grootschalige herindeling.

Jorritsma heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid met het idee de gemeenten in Zuidoost-Brabant opnieuw in te delen zodat er vier grote gemeenten over blijven. Commissaris van de Koning Wim van de Donk zette in zijn nieuwjaarstoespraak Jorritsma al op zijn plaats. In antwoorden op statenvragen van het CDA wordt dat nog eens onderstreept.



Het draait allemaal om mainport, de status die Zuidoost-Brabant van het rijk heeft gekregen. Samen met de Rotterdamse haven en Schiphol is het zuidoosten van onze provincie een belangrijk economisch gebied waar geld wordt verdiend waar het hele land wel bij vaart. Mainportgebieden kunnen rekenen op extra geld van het rijk.



Prominentere plek in Den Haag

Jorritsma denkt dat er meer geld te halen is als gemeenten groter worden. Dat betekent dat er minder raadsleden en wethouders mee hoeven beslissen over bovenregionale zaken en er efficiënter bestuurd kan worden. Bovendien denkt hij dat een grotere gemeente een prominentere plek aan tafel krijgt in Den Haag.



Het provinciebestuur denkt daar, blijkens de antwoorden aan het CDA, genuanceerder over. Volgens GS is zuidoost Brabant al tientallen jaren succesvol in het binnenhalen van rijksgelden. Dat is volgens GS vooral te danken aan de goede samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. "De huidige bestuurlijke indeling lijkt hiervoor geen obstakel te zijn geweest", aldus Gedeputeerde Staten.



Nuenen bij Eindhoven is optie

Eindhoven heeft aangegeven dat het Nuenen wil inlijven. De provincie heeft al eens voorgesteld dat Nuenen fuseert met Son en Breugel en dat die nieuwe gemeente een paar taken overdraagt aan Eindhoven. Als dat niet lukt dan is aansluiting van Nuenen bij Eindhoven volgens GS de enige optie die overblijft,