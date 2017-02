Willy van de Kerkhof enthousiast over Steven Bergwijn: 'Gun die jongen een kans in de basis'

EINDHOVEN - Als het aan Willy van de Kerkhof ligt, staat Steven Bergwijn volgende week in de basis van PSV. De Eindhovenaren spelen dan tegen NEC en volgens Van de Kerkhof is dat een mooie kans voor Bergwijn. "Dit soort jongens moet je gewoon een kans geven."

Van de Kerkhof vond dat Bergwijn dit weekend tegen FC Utrecht een goede invalbeurt had. De aanvaller kwam na de rust het veld in voor Gastón Pereiro. "Bergwijn zorgt voor meer agressiviteit in het veld", vertelt Van de Kerkhof. "Dit soort jongens spelen fris en onbevangen, waardoor ze vaak de sterren van de hemel spelen. Dat is ook leuk voor de toeschouwers."



Eerste helft 'niet het PSV van de afgelopen weken'

Van de Kerkhof is niet enthousiast over de eerste helft die PSV dit weekend speelde. "Dat was niet het PSV van de laaste weken", vertelt hij. "Utrecht is altijd fysiek sterk en ze spelen gewoon goed voetbal. Ze staan niet voor niets vierde op de ranglijst." Volgens Van de Kerkhof stelde PSV in de tweede helft even orde op zaken.



Uiteindelijk wonnen de Eindhovenaren met 3-0 van FC Utrecht. Doelpunten waren er van Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Marco van Ginkel. Van de Kerkhof: 'PSV is goed op weg naar een sterke eindfase."